Weer een loting. Na de Nations League vorige donderdag worden vandaag de poules voor de voorronde voor het WK 2022 in Qatar samengesteld. België is als nummer één van de wereld uiteraard reekshoofd.

De voorronde begint op 24 maart 2021 en zal afgewerkt zijn op 16 november 2021. Pas een jaar later, van 21 november tot 18 december 2022, wordt het WK in het in de zomer te warme Qatar daadwerkelijk afgewerkt ...