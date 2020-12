Anderlecht boekte sinds 1951 nooit zo veel gelijkspelen

Bij Anderlecht zijn ze de koningen van het gelijkspel. De 2-2 vrijdag tegen Zulte Waregem was al de achtste puntendeling in 15 competitiematchen. Met draws schiet je echter niets op in het klassement. Voor een gelijkaardige reeks moeten we al terug naar het seizoen 1950-1951.

Vorig seizoen was Anderlecht nog een meester in 0-0-gelijkspelen. Maar liefst zeven keer eindigde een wedstrijd van RSCA toen op een brilscore. Dit seizoen is paars-wit simpelweg onovertroffen in het behalen van draws tout court. We zijn 15 matchen ver en 8 partijen – meer dan de helft – draaiden uit op een gelijkspel. Dit kwam slechts één keer eerder voor in de clubgeschiedenis. Wanneer we in de archieven duiken, zien we dat Anderlecht in het seizoen 1950-1951 op 15 matchen tijd ook 8 keer vrede moest nemen met een draw. Dat was het paars-wit van Bill Gormlie (trainer), Rie Meert (keeper) en Jef Mermans (spits) en het was tegen Beerschot (2-2), Standard (2-2), Charleroi (0-0), Daring (2-2), RC Mechelen (1-1), Gent (0-0), Beringen (1-1) en opnieuw Standard (0-0) dat de Brusselaars het laken niet naar zich toe konden trekken. Toch pakte RSCA dat jaar zijn vierde titel ten koste van Berchem.

Hoopgevend? In het moderne voetbal wordt dit Anderlecht nog weinig titelkansen toebedeeld en zelfs top vier wordt niet evident. Vooral omdat paars-wit veel punten blijft weggeven in het slotkwartier, zoals vrijdag in Waregem. Van de 20 tegengoals vielen er 5 in de laatste 15 minuten. Goed voor 12 verloren punten.