Amerikaanse verkiezingen: “Geen bewijs van fraude in Georgia”

Er was geen bewijs van systematische fraude in de Amerikaanse verkiezingen. Dat heeft Brad Raffensperger, de staatssecretaris van de staat Georgia die daar de verkiezingen superviseert, zondag verklaard. Intussen blijft president Donald Trump druk uitoefenen op ambtenaren om zijn verlies in de staat ongedaan te maken.

“We hebben nergens systematische fraude gevonden bij de verkiezingen”, zei Raffensperger, een Republikein die Trump steunde, aan tv-omroep ABC News.

Zaterdag sprak Trump zijn eerste bijeenkomst toe sinds Joe Biden de Amerikaanse verkiezingen vorige maand won. Hij vertelde een menigte in Georgia dat hij zichzelf als de winnaar zag en zwoer door te gaan met het aanvechten van het resultaat. Voor de bijeenkomst zette Trump de Republikeinse gouverneur Brian Kemp van Georgia onder druk in een telefoontje om zijn verlies in de staat te helpen omkeren, zo hebben Amerikaanse media gemeld.

Trump verloor de historisch conservatieve staat met minder dan 13.000 stemmen, wat de eerste keer was dat Georgia voor een Democratische president stemde in bijna 30 jaar. Trump beweert dat er fraude werd gepleegd maar een hertelling in de staat bevestigde Biden’s overwinning en de resultaten werden gecertificeerd door Kemp en Raffensperger.

Een hoge verkiezingsfunctionaris in Georgia riep Trump onlangs op om de frauderetoriek te verwerpen, die volgens hem tot geweld inspireert. Raffensperger, die door Trump een “vijand van het volk” werd genoemd, zei dat hij en zijn gezin en ook mensen die meegewerkt hadden aan de organisatie van de verkiezingen, met de dood werden bedreigd. “Je ziet alleen maar irrationeel, boos gedrag. Het is onpatriottisch”, zei hij zei.