Raadkamer buigt zich over vraag: wie moet voor rechter verschijnen voor aanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel?

Brussel / Zaventem -

Het federaal parket wil dat een achtkoppige bende naar de rechter wordt doorverwezen voor de terreuraanslagen op 22 maart 2016. De Brusselse raadkamer zal zich de komende twee weken over die vraag buigen. Maar het ‘brein’ dat de aanslagen op de luchthaven van Zaventem en in de Brusselse metro aanstuurde, zal niet aanwezig zijn. De Brusselaar Oussama Atar (36) stierf vermoedelijk in november 2017 bij een Amerikaanse drone-aanval in Syrië.