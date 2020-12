Versoepelen voor kerst? Oppassen of het wordt Valentijn: “Het gaat de verkeerde kant uit, we moeten dat durven zeggen”

“Het gaat de verkeerde kant uit, we moeten dat durven zeggen.” Marc Van Ranst en zijn collega-experts zagen afgelopen weekend met lede ogen de roep om snellere versoepelingen aan. Het omgekeerde is net waar: door de slabakkende coronacijfers kom je voor minder strikte maatregelen al snel in februari uit.

We waren keigoed bezig, of dat was toch het gevoel. Alle coronacijfers dalen al een tijd in ons land, op de Europese ranglijst van landen die het goed doen zijn we van de staart naar het koppeloton geschoten ...