CLUBNIEUWS. Peter Maes in beeld bij STVV, Olivier Deschacht denkt aan stoppen

Het is voetballen geblazen in de Jupiler Pro League. Wij lijsten het belangrijkste nieuws van onze eersteklassers voor u op.

STVV. Peter Maes in beeld

Tijdens de 1-0-nederlaag van STVV bij Club Brugge sijpelde door dat Bernd Hollerbach niet naar Stayen komt als opvolger van Kevin Muscat. De clubleiding gaat niet verder in op de eisen van de Duitse coach. In de zoektocht naar plan B is Peter Maes plots een optie. De Lommelaar zit zonder club, sinds zijn ontslag in mei bij Lommel SK. STVV hoopt dat de nieuwe coach morgen de trainingen leidt.

Bij zijn vuurdoop in eerste klasse bracht STVV-interim-coach Stef Van Winckel het er verdienstelijk vanaf. Hij zette een stevige organisatie neer, maar zag zijn ploeg de wet van de sterkste ondergaan. “In het eerste halfuur kwamen we moeilijk onder de druk uit. Dat was de verdienste van Club, al waren wij ook slordig in de passing. Nadien konden we het evenwicht wat herstellen, maar dan lieten we Okereke lopen en stond het 1-0. Toen ging de voet van het gas­pedaal bij Club Brugge.”

Van Winckel deed vervolgens wat zijn voorganger zelden deed: al zijn troeven op tafel gooien. Met nog een kwartier te gaan, soupeerde hij zijn drie wissels bijna gelijktijdig op in een poging een slotoffensief te forceren. Het plan slaagde slechts deels. “Ik had er meer van verwacht”, gaf Van Winckel toe. “We kregen nog wel een kopkans voor Suzuki, maar al bij al brachten we aanvallend te weinig. Over de mentaliteit kan ik absoluut niet klagen, dat klopt. Maar voor ons is elke wedstrijd moeilijk.” (pjvan, gus)

ANTWERP. De Laet geschorst tegen Club Brugge

Een bezoek aan de Luminus Arena om snel te vergeten voor Ritchie De Laet (32). Toen ploegmaat Hongla kort voor rust de eerste gele kaart van de match incasseerde, ging ook de Antwerpse gelegenheidsaanvoerder op de bon. De Laet haalde verhaal bij scheidsrechter Van Driessche omdat in de fase voordien een fout op Refaelov niet bestraft werd en de ref vond dat hij overdreef in zijn reactie. “Een vijfde gele kaart op een heel leuke manier”, zo noemde Ivan Leko het op cynische wijze. Want het verdict is hard. De Laet mist zondagmiddag de topper tegen Club Brugge. Tot overmaat van ramp moest hij voor het uur de strijd staken. Na een spurtduel tegen sneltrein Ito tastte de verdediger veelvuldig naar de hamstrings. Reeds voor de aftrap voelde hij zich al niet kiplekker. “Of hij speelklaar raakt voor de match tegen Tottenham? Aan donderdag denk ik nog niet”, aldus Leko. “We zien nog wel wie er op training aanwezig is. Maar Ritchie is een sterke kerel.” (dige)

Foto: Photo News

ZULTE WAREGEM. Deschacht (39) denkt aan stoppen

Olivier Deschacht is nog altijd de defensieleider bij Zulte Waregem. In februari wordt de verdediger echter 40 jaar, en na het 2-2-gelijkspel van vrijdag tegen Anderlecht alludeerde Deschacht voor het eerst op het einde van zijn actieve carrière. “Het begint te wegen”, stelde hij. “Zowel fysiek als mentaal. Ik hoop hen in de terugronde nog eens te treffen, maar misschien was dit wel mijn laatste punt tegen Anderlecht.”

Emoties na de match? Deschacht miste dit seizoen nog geen minuut bij Essevee. Hij spreekt en overlegt ook vaak met de technische staf. Na de match kreeg de ancien een knuffel van Vincent Kompany. (jug, tjm)