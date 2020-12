Sieben Dewaele krijgt tweede basisplaats en speelt met Heerenveen 2-2 gelijk tegen PSV

Middenvelder Sieben Dewaele stond zondag op de elfde speeldag in de Nederlandse Eredivisie voor de tweede keer in de basis bij Heerenveen, dat 2-2 gelijkspeelde tegen PSV.

In de 58e minuut werd de Anderlecht-huurling naar de kant gehaald. PSV, waar Maxime Delanghe als reservedoelman op de bank zat, stond toen nog 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Mario Götze . In de tweede helft draaiden Henk Veerman en Mitchell van Bergen de achterstand helemaal om en leek Herenveen op weg naar de zege. Maar in blessuretijd sleepte Joel Piroe alsnog een punt uit de brand voor de bezoekers uit Eindhoven.

Door het puntenverlies liet PSV de kans liggen om over Vitesse naar de tweede plaats te wippen. De Lampenclub is nu derde, op drie punten van Ajax en één van Vitesse. Heerenveen is zevende.