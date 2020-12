Donald Trumps persoonlijke advocaat Rudy Giuliani besmet met corona

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag bekendgemaakt dat zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani positief heeft getest op Covid-19. Giuliani reist al een maand door de Verenigde Staten om de resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezingen aan te vechten op bijeenkomsten waar hij geen masker draagt.

“Rudy Giuliani, veruit de beste burgemeester in de geschiedenis van New York, en die onvermoeibaar heeft gewerkt om de (verreweg!) meest corrupte verkiezingen in de geschiedenis van de VS te ontmaskeren, testte positief op het Chinese virus”, tweette Trump, waarbij hij een uitdrukking gebruikte die al eerder de woede van Peking heeft uitgelokt.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

Ook Giuliani zelf tweette al over zijn besmetting.

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes.



I’m getting great care and feeling good.



Recovering quickly and keeping up with everything. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 7, 2020

Het is voorlopig niet duidelijk wat de toestand van de 76-jarige Giuliani is, maar volgens de krant The New York times zou hij in het ziekenhuis zijn opgenomen. In een officieel statement liet de Trump-campagne wel nog weten dat hij pas symptomen begon te vertonen twee dagen na zijn terugkeer uit Arizona, Michigan en Georgia, waar hij de verkiezingsresultaten ging aanvechten. “Er staan geen wetgevers of leden van de pers op zijn contact tracing-lijst”, zo luidt het. Al hield Giuliani vorige week wel een tien uur durende vergadering met Republikeinse wetgevers in een hotel in Phoenix om te discussiëren over de verkiezingsuitslag. Het is bekend dat er toen weinig of geen mondmaskers werden gedragen.

Giuliani is de laatste in de nauwste kring binnen het Witte Huis om het virus op te lopen. De president zelf bracht in oktober drie nachten in het ziekenhuis door. Een aantal stafmedewerkers van het Witte Huis testten rond dezelfde tijd ook positief.