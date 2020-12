Amerikaans minister van Justitie William Barr “overweegt om voor einde van Trumps ambtstermijn af te treden”

De Amerikaanse minister van Justitie William Barr overweegt volgens meerdere mediaberichten om nog voor het einde van Trumps ambtstermijn in januari af te treden. Mogelijk kondigt Barr nog dit jaar aan dat hij zich terugtrekt, schrijft The New York times. De krant baseert zich op drie bronnen die het niet bij naam noemt. Ook televisiezender CNN heeft naar eigen zeggen hetzelfde vernomen.

Barr wordt beschouwd als een nauwe bondgenoot van president Donald Trump, maar dat neemt niet weg dat die laatste zich vorige week duidelijk teleurgesteld toonde in zijn minister. Aanleiding daarvoor was het feit dat Barr in een interview verklaarde geen bewijs te hebben gevonden voor grootschalige verkiezingsfraude die de uitslag van de presidentsverkiezingen van vorige maand zou kunnen veranderen.

Trump zou volgens ingewijden sindsdien overwegen om Barr te ontslaan. Volgens CNN heeft Barr nog geen definitieve beslissing genomen, maar is hij niet de persoon die belasterd wordt en vervolgens de andere wang toekeert, zo zou een anonieme bron hebben gezegd.

De president benoemde Barr in december 2018 tot minister van Justitie nadat hij eerder Barrs voorganger Jeff Sessions ontsloeg omdat die weigerde in te grijpen in het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de vermeende samenwerking tussen de Trump-campagne en het Kremlin.