11.11.11: “Meer schendingen mensenrechten tijdens coronapandemie”

In bijna alle delen van de wereld, ook in Europa, is het speelveld voor het maatschappelijk middenveld, activisten en burgers de afgelopen tien jaar verkleind, stelt 11.11.11, de koepel van de Vlaamse noord-zuidbeweging. Bovendien gebruiken in heel wat landen de autoriteiten nu de coronapandemie om maatregelen op te leggen die veel verder gaan dat wat het internationaal recht toestaat.

Naast repressieve praktijken tegen de bevolking, zijn er ook regeringen die de Covid-19-pandemie gebruiken om mensenrechtenverdedigers en sociale bewegingen aan te vallen en zo hun cruciale werk onmogelijk te maken. Daardoor wordt de democratische ruimte, die in sommige landen al jaren onder druk staat, nog verder verkleind. Dat staat in een nota die 11.11.11 opstelde in samenwerking met vakorganisaties en Amnesty International in de aanloop naar 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten.

11.11.11 roept de federale overheid en de EU-instellingen daarom op om een interdepartementale werkgroep op te richten die de Belgische civiele-ruimtestrategie opvolgt en indien nodig bijstuurt. “Informeer het diplomatieke personeel over de druk op middenveldactoren tijdens de coronacrisis en gebruik de diplomatieke dialoog bij overheden wereldwijd”, zegt 11.11.11.

11.11.11. roept ook op om het tijdelijk lidmaatschap binnen de VN-Veiligheidsraad te gebruiken om de aandacht te vestigen op de precaire veiligheidssituaties wereldwijd in het kader van de coronacrisis, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en minderheidsgroepen.