Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Politie zal bij overtreden coronamaatregelen altijd optreden, ook al is dit in de privésfeer”

Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever is de MR het spoor bijster door aan te dringen op versoepelingen voor Kerstmis en door de oproepen van burgemeesters om de regels niet te volgen. Volgens Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken (CD&V), zal de politie “altijd optreden tegen overtredingen van de coronamaatregelen”. “Ook al is dit in de privésfeer.”

De N-VA-voorzitter haalde in ‘De zevende dag’ op Eén uit naar de MR. Zowel partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez als minister-president van de Franse Gemeenschap Pierre-Yves Jeholet drongen aan op versoepelingen tijdens de feestdagen. De Wever wees erop dat de curves van de coronapandemie niet zo denderend zijn. “We hebben dat vorige week al gezien in Antwerpen”, voegt hij eraan toe. Hij wijst erop dat op Kerstmis de mensen heel het land doorkruisen en de generaties en bubbels zich mengen. Als burgemeester oproepen om wat in de wet staat niet na te leven, kan dat niet voor de N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen. De burgemeester van Hamoir is volgens hem “het spoor bijster”.

De burgemeester van Antwerpen moest ook aankondigen dat er in de nacht van zaterdag op zondag een recordaantal van negen lockdownfeestjes werd stilgelegd. Hij stelde ook vast dat de mensen brutaler worden, de politie niet binnen willen laten en hen uitschelden. Bart De Wever weerlegde ook de bewering van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat de politie niet zomaar een woning binnen kan. “Dat kan wel op basis van de wet op de openbare gezondheid. En dat doen we ook in Antwerpen.”

“Hou u aan de regels, hou vol, anders moet het bestuur optreden en dat doe ik niet graag”, riep hij de Antwerpenaren op. Volgens Bart De Wever vinden de lockdownfeestjes in alle wijken plaats, zowel in de chique als in de volkswijken. “De boetes zullen fameus zijn”, waarschuwde de Antwerpse burgemeester. “We hebben afspraken met het parket. Er zal opgetreden worden”, zei hij nog.

Het kabinet van minister Verlinden liet in een reactie op de uitspraak van De Wever intussen weten dat de politie altijd bij vaststellingen op heterdaad van het negeren van de coronamaatregelen zal optreden, “ook al is dit in de privésfeer”.