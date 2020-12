Baas Zalando neemt ontslag “zodat zijn echtgenote zich kan richten op haar carrière”

Een topman van Zalando, de grootste online modewebshop van Europa, gaat opstappen. “De professionele ambities van mijn vrouw moeten nu voorrang krijgen”, zo verklaarde hij.

Rubin Ritter is al sinds 2010 een van de drie CEO’s van Zalando. Zijn contract liep normaal nog zeker door tot eind 2023, maar Ritter zal in mei van volgend jaar al een stapje opzijzetten, zo kondigde hij zelf aan via een persbericht.

“Mijn echtgenote en ik zijn overeengekomen dat haar professionele ambities de komende jaren voorrang krijgen”, aldus Ritter. “Ik wil nu meer tijd doorbrengen met mijn gezin. Na meer dan elf geweldige jaren waarin Zalando mijn prioriteit kreeg, voel ik dat de tijd gekomen is om mijn leven een nieuwe richting te geven.”

Wat de professionele ambities van zijn vrouw precies zijn, werd niet verduidelijkt. Ritter was bij Zalando verantwoordelijk voor marktstrategie en communicatie, tot vorig jaar was hij ook de baas over de financiën. De twee andere topmannen van het bedrijf, Robert Gentz en David Schneider, zullen het bedrijf nu met z’n tweeën leiden.

Zalando begon twaalf jaar geleden als een start-up in Berlijn en heeft nu meer dan 36 miljoen klanten uit 17 landen en behaalde vorig kwartaal een omzet van liefst 1,85 miljard euro.