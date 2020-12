Veel buggy’s op straat: lockdownfeestje met 20 volwassenen en 20 kinderen stilgelegd

Deurne - De Antwerpse politie heeft zondagavond een lockdownfeestje stilgelegd op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. In totaal trof de politie er meer dan veertig personen, waarvan de helft kinderen, aan.

Rond 19.30 uur merkte de politie aan een gebouw op de Bisschoppenhoflaan dat er wel heel veel buggy’s buiten stonden. Bij verdere controle bleek er een lockdownfeestje aan de gang. “Een twintigtal volwassenen en evenveel kinderen werden geïdentificeerd”, bevestigt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Een deel van de aanwezigen probeerde zich voor de politie te verstoppen. Dat deden ze onder meer - en tevergeefs - achter het douchegordijn. “Voor alle volwassen aanwezigen werd een proces-verbaal opgesteld met het oog op een onmiddellijke dagvaarding“, aldus Bruyns.

Eerder dit weekend legde de politie al negen lockdownfeestjes stil op verschillende plaatsen in Antwerpen. “Daar ging het hoofdzakelijk over eerder kleine bijeenkomsten, maar telkens werd door de aanwezigen het samenscholingsverbod geschonden. Er zijn 64 personen geïdentificeerd”, zegt Bruyns.

De Wever reageerde misnoegd op de vele lockdownfeestjes en herhaalde dat de boetes fameus zullen zijn. “Hou u aan de regels, hou vol, anders moet het bestuur optreden en dat doe ik niet graag”, riep hij de Antwerpenaren op. Volgens De Wever vinden de lockdownfeestjes in alle wijken plaats, zowel in de chique als in de volkswijken. “De boetes zullen fameus zijn”, waarschuwde de Antwerpse burgemeester. “We hebben afspraken met het parket. Er zal opgetreden worden”, zei hij nog.