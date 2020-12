Karine Moykens: “Wie terugkeert uit het buitenland, zal nu ook echt worden gecontroleerd”

“In augustus was het misschien niet het geval, maar wie binnenkort uit een rode zone terugkeert uit het buitenland, zal nu wel worden gecontroleerd.” Dat zegt Karine Moykens, voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing, aan Sudinfo.

Iedereen die terugkeert na een verblijf van meer dan 48 uur in het buitenland, is nog altijd verplicht om een Passenger Locator Form in te vullen. Keer je terug uit een rode zone, dan moet je jezelf in quarantaine plaatsen en zal je een code ontvangen om je op dag 7 te laten testen. “En dat zal vanaf 18 december ook daadwerkelijk worden gecontroleerd”, aldus Moykens. “In augustus was dat misschien nog niet het geval, maar nu wel. We hebben er het personeel voor.”

Dat betekent dat reizen zonder quarantaine en een coronatest moeilijk wordt, aangezien bijna alle landen - op Noorwegen, IJsland en Ierland na, momenteel ingekleurd zijn als rode zone. “Als we zien dat de reizigers de code hebben geactiveerd, en zich hebben laten testen, krijgen ze een sms om hen te bedanken. Zo niet, dan bellen we hen op”, besluit Moykens.