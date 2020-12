Coalitie president Nicolas Maduro wint parlementsverkiezingen

De coalitie die de Venezolaanse president Nicolas Maduro steunt, heeft zondag de parlementsverkiezingen in het Latijns-Amerikaanse land gewonnen. Dat meldt de Nationale Kiesraad (CNE). Zowat de hele oppositie heeft de verkiezingen geboycot. De opkomst was laag, zo blijkt uit de cijfers.

De coalitie kreeg 67,7 procent van de 5,2 miljoen uitgebrachte stemmen achter zich, zo kondigde de voorzitter van de CNE, Indira Alfonzo, aan. Daarmee herovert Maduro de macht in het parlement. Meer dan 20 miljoen Venezolanen hadden zich geregistreerd om te kunnen stemmen.

In juli had de Nationale Kiesraad aangekondigd dat het aantal zetels in het parlement verhoogd zou worden van 166 naar 277.

Meerdere oppositiepartijen, waaronder die van Juan Guaido, namen niet deel. Ze verwijten de president alle macht in Venezuela naar zich toe te hebben getrokken en alles te controleren. Dat maakt vrije en eerlijke verkiezingen onmogelijk, stellen ze. `

Guaido probeert Maduro al sinds januari vorig jaar van de macht te verdrijven en wordt door een vijftigtal landen wereldwijd erkend als interim-president. Hij slaagde er echter nooit in de door het leger gesteunde Maduro van de macht te verdrijven.