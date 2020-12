Bankenfusie in Frankrijk: 600 agentschappen gesloten

De Franse groep Société Générale gaat haar bankennetwerken Société Générale en Crédit du Nord samenvoegen. Als gevolg gaan 600 agentschappen dicht, zo heeft de groep maandag aangekondigd.

Op die manier ontstaat een bank met tien miljoen klanten, klinkt het. In de eerste helft van 2023 moet de fusie operationeel zijn.

Door de fusie moet de groep maar investeren in één informaticasysteem, en niet langer in twee systemen. Hierdoor kan worden bespaard: 350 miljoen euro in 2024 en 450 miljoen euro in 2025.

Beide banken zijn vaak actief in dezelfde stad of gemeente. Hierdoor kunnen overlappende kantoren sluiten. De nieuwe bankenfusie kan het zo eind 2025 stellen met 1.500 kantoren, tegen 2.100 kantoren vandaag.