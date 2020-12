Peter Maes is terug: STVV haalt Limburger aan boord als nieuwe trainer

STVV heeft een nieuwe trainer en het is een bekende naam. Peter Maes moet de Kanaries uit de penarie halen nadat die Kevin Muscat aan de kant schoven. De Lommelaar zat zonder club sinds zijn ontslag in mei bij Lommel SK.

Maes, die onder andere voor Anderlecht en Standard keepte, coachte achtereenvolgens Verbroeding Geel (2002-06), KV Mechelen (2006-10), Lokeren (2010-15), Racing Genk (2015-17) en opnieuw Lokeren (2017-18). Bij Lommel SK zat hij 18 wedstrijden op de bank en nu mag hij het dus proberen bij STVV, dat na 15 speeldagen voorlaatste staat in 1A.

Zo’n twee jaar geleden raakte de gewezen doelman in opspraak in het voetbalschandaal Propere Handen. De Limburger werd toen in verdenking gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Hij bracht de nacht van 19 naar 20 februari 2019 door in een politiecel. Enkele maanden eerder, op 27 oktober 2018, werd hij ontslagen bij Lokeren na onthullingen over het aannemen van zwart geld.

“Ik wil het hier zo weinig mogelijk over hebben”, zei Maes daar later over. “Ik kan wel zeggen: door weer bezig te zijn met mijn vak, slijt het. Het is toch wat geplaatst, het komt niet meer op de eerste plaats. Maar ik zal nooit mijn kop laten hangen, ik zal altijd knokken. Ik heb in die periode heel diep gezeten, dat steek ik niet weg. Maar ik heb altijd iedereen recht in de ogen kunnen kijken. Niet alleen op de markt in Lommel, maar in de voetbalwereld in het algemeen.”

Hollerbach

De Duitser Bernd Hollerbach leek lange tijd de nieuwe trainer van STVV te worden. Tot en met de wedstrijd van zaterdagavond tegen Club Brugge nam Stef Van Winckel de honneurs waar als hoofdtrainer. Vanaf maandag zou Hollerbach overnemen, maar dat ging dus niet door. Vrijdag was er al discussie over de invulling van zijn staf. Dat hij met Dennis Schmitt en Alfred Ntiamoah een assistent en physical coach zou meenemen, was op zich geen probleem.

Maar Hollerbach kwam met nog een extra naam op de proppen: Maria Wallenborn. Een 46-jarige Duitse, die ook bij Wolfsburg, Hamburg en Moeskroen aan de zijde stond van haar landgenoot als een soort teammanager. Die rol wordt bij STVV echter ingevuld door clubicoon Peter Delorge, terwijl de aanwerving van Wallenborn een serieuze extra kost met zich zou meebrengen. Vrijdag zei Hollerbach in de Franstalige krant L’Avenir al dat de deal niet doorging “wegens een verschil in visie over de manier waarop de doelstellingen van de club moeten worden bereikt”.