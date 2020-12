Nieuwe spoorlijn door station Mechelen klaar voor gebruik

Mechelen - Over een week rijden de eerste treinen over de zogenaamde spoorbypass in Mechelen. Het gaat om twee nieuwe sporen op de belangrijke lijn Brussel-Mechelen-Antwerpen. Meteen worden ook twee extra perrons, met opvallende doorschijnende overkapping, geopend in het station van Mechelen zelf. De vernieuwing van het station gaat nog door tot 2027.

De spoorbypass bestaat uit twee sporen van elk 3,2 kilometer. De lijn sluit aan op de Diaboloverbinding naar Brussels Airport, en moet zorgen voor een verdere verbetering van de mobiliteit van en naar Brussel, zeggen spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS.

Op termijn zullen zowel NMBS-treinen als internationale treinen (Thalys, Eurostar, Beneluxtrein) van de bypass gebruikmaken om sneller door het station van Mechelen te kunnen rijden van en naar Nederland.

Infrabel investeert 170 miljoen euro in de spoorbypass. Een investering die in 2015 door toenmalig NMBS-topman Jo Cornu nog werd afgedaan als verspilling, omdat ze “amper 90 seconden tijdswinst” zou opleveren voor de hogesnelheidstreinen.

De analyse van premier Alexander De Croo klinkt alvast anders. “Een vlotte mobiliteit is ontzettend belangrijk voor onze levenskwaliteit en onze economie. Daarom is het goed dat Infrabel en NMBS blijven investeren in de verdere uitbouw van treinverkeer en in extra spoorcapaciteit”, stelt hij in een persbericht. “De nieuwe bypass versterkt de rol van Mechelen als strategisch knooppunt.”

In een eerste fase worden de nieuwe sporen en perrons 11 en 12 in het Mechelse station gebruikt als extra capaciteit, waardoor de andere sporen in het station kunnen worden aangepakt zonder capaciteitsverlies. Tegen 2027 moet het nieuwe station volledig afgewerkt zijn, een project waarin de NMBS 105 miljoen euro investeert.