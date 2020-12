Steven Van Gucht: “Geen verklaring voor stabilisering aantal besmettingen”

Het aantal besmettingen met Covid-19 neemt in ons land nog amper af. De laatste dagen lijkt er zelfs sprake van een stagnatie. Volgens viroloog Steven Van Gucht is er geen duidelijke verklaring. Maar al bij al ziet hij weinig verschil met het verloop van de eerste coronagolf.

In de periode van 27 november tot 3 december werden per dag gemiddeld 2.163 nieuwe besmettingen geteld, goed voor een daling met 10 procent. Daarmee komt het totale aantal mensen dat de voorbije maanden positief testte op covid-19 uit op 591.756. Dat blijkt maandag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal nieuwe besmettingen lag dinsdag 1 december op 2.666, woensdag op 2.600 en donderdag - de laatste dag waarvan de volledige cijfers beschikbaar zijn - op 2.326. De cijfers dalen dus nog, maar lijken te neigen naar stagnatie.

Viroloog Steven Van Gucht zegt in De Ochtend dat die stabilisering zich vooral in Vlaanderen en de provincie Luxemburg voor doet. In Brussel en het grootste deel van Wallonië is er wel nog duidelijk sprake van een afname van het aantal besmettingen.

Van Gucht stelt dat er geen duidelijke verklaring aan te wijzen is. Hij wijst wel op een aantal mogelijke redenen, maar geen daarvan heeft volgens hem een echt grote impact. Zo heeft het veranderen van de teststrategie niet opeens tot een spectaculaire stijging van het aantal test geleid. Verkeer van en naar het buitenland lijkt het enkel in de provincie Luxemburg een rol te spelen, omdat veel mensen uit die regio in het zwaar getroffen Groothertogdom werken. De voorspelde impact van het heropenen van de scholen is volgens Van Gucht ook beperkt, al is er een stijging merkbaar bij jonge kinderen.

Maar ondanks dat er nu bijna van stagnatie sprake lijkt, ziet Van Gucht niet zo heel veel verschil tussen het verloop van de curve van nu en die van de eerste golf. “Ook in de eerste golf waren er ups en downs, het is dus niet noodzakelijk dat het zo gaat blijven”. Hij wijst er ook op dat er nu veel minder beperkingen van kracht zijn dan in april en mei. “En toch is er tot de laatste paar dagen een felle daling geweest”.

Kerstvakantie

De meeste mensen blijven de regels wel goed opvolgen, is de indruk van Van Gucht. Hij is er wel voor beducht dat de kerstvakantie voor “een nieuwe dynamiek” kan zorgen. “Positief is dat de scholen dan dichtgaan, negatief kan de impact van de feestdagen spelen, of dat mensen ondanks dat het sterk afgeraden is toch een reis gaan boeken. Zo zijn er veel expats die wegtrekken. Maar als men goed de regels opvolgt, dan zou dat wel moeten meevallen”.

Overlijdens

Voorts bezweken in de periode van 27 november tot 3 december dagelijks gemiddeld 109,4 mensen aan het coronavirus in ons land. Dat is een daling met 19,3 procent in vergelijking met de zeven dagen voordien. Alles samen stierven in België sinds de uitbraak van de pandemie al 17.320 mensen aan het coronavirus.

Het aantal ziekenhuisopnames omwille van covid-19 klokte in de periode van 30 november tot 6 december af op 188,7 per dag (-18 procent). Volgens de meest recente cijfers liggen er momenteel 3.213 coronapatiënten in het ziekenhuis (+2 procent), dat zijn er meer dan zondag werd gemeld (3.163). Het is ook de tweede dag op rij dat het zevendaags gemiddelde van de ziekenhuisopnames licht stijgt.

Op de afdeling intensieve zorgen daalt het aantal coronapatiënten wel nog steeds, er worden daar momenteel 739 mensen verzorgd wegens covid-19 (-2 procent).

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, zakt zeer licht naar 8,8 procent. De laatstbekende r-waarde dateert van 5 december en lag toen op 0,87. Dat cijfer fluctueert al een tijdje maar ligt nu het dichtst bij 1 sinds 9 november, toen het op 0,89 lag. Het cijfer ligt nog wel steeds onder 1 wat betekent dat de pandemie in ons land blijft krimpen.