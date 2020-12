Kevin De Bruyne duikt op in onthullende video van vrouwlief Michèle: “Corona made us do it

Kevin De Bruyne bezorgde Pep Guardiola afgelopen weekend een 2-0-overwinning in zijn 700ste wedstrijd als trainer. De Belgische spelmaker van Manchester City tekende tegen Fulham voor assist en een doelpunt. Tussendoor mocht (of moest?) ‘KDB’ ook even optreden in een Instagram-video van zijn vrouw Michèle Lacroix.

De moeder van drie deed samen met enkele vriendinnen een paar leuke danspasjes op sociale media (“Corona made us do it”, klonk het), waarbij De Bruyne in allerlaatste instantie ook kwam piepen bij de vraag ‘night club of pool party’.

Overigens deed Michèle even daarvoor nog een kleine onthulling. Bij het dilemma ‘no more kids of one more’ dook mevrouw De Bruyne resoluut de kant van ‘no more kids’ op. Geen vierde spruit dus voor de Rode Duivel. Het koppel is gelukkig met Mason Milian (4), Rome (2) en Suri (3 maand).