Vorige maand warmste novembermaand ooit gemeten

November was wereldwijd nipt de warmste novembermaand ooit gemeten. Voor Europa was het de op een na warmste novembermaand ooit, blijkt uit gegevens van de Copernicus Klimaatveranderingsdienst van de Europese Unie.

De temperaturen in Noord-Europa, de Alpen, Siberië, grote delen van Afrika en de poolzeeën lagen boven het langjarig gemiddelde, terwijl die in Centraal-Azië en Antarctica er iets onder lagen.

Het was wereldwijd 0,13 graden warmer dan de vorige warmste novembermaanden, in 2016 en 2019. In Europa was het alleen in november 2015 (0,2 graden) warmer.

De records passen in de langetermijntrend van klimaatopwarming. Vorige maand gaf de meteorologische dienst van de VN (WMO) al aan dat 2020 in de top 3 van heetste jaren komt sinds de metingen in 1850 begonnen. De eerste tien maanden van dit jaar in Europa waren de heetste ooit geregistreerd.

De gemiddelde temperatuur wereldwijd ligt dit jaar ongeveer 1,2 graden hoger dan in het pre-industriële tijdperk. Het Klimaatakkoord van Parijs is erop gericht die stijging onder de 2 graden te houden, en het liefst onder de 1,5.