Van de Caraïben tot net voor uw oprit: dit is de lange weg van strooizout

In de Oostkantons is deze week de eerste sneeuw gevallen. En sneeuw uit de hemel betekent zout op de wegen. 108.000 ton witte korrels liggen deze winter te wachten om spekglad asfalt te bestrijden. Dat zout heeft er al een hele weg opzitten voor het op onze wegen wordt uitgestrooid. Wij tekenen de tocht voor u uit, van in de Caraïben tot op de middenberm van de E313.