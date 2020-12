Brexitonderhandelaar Michel Barnier legt bal in het kamp van Boris Johnson

De Europese Brexitonderhandelaar Michel Barnier vindt dat het aan de Britse premier Boris Johnson is om stappen te zetten in de richting van een handelsakkoord met de Europese Unie. Dat zei hij maandag tijdens een briefing met de ambassadeurs van de 27 Europese lidstaten, meldt persagentschap Bloomberg.

De Britse en Europese Brexitonderhandelaars hebben zondag opnieuw een hele dag onderhandeld in een poging de impasse te doorbreken. Maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd, bevestigde Barnier maandag toen hij de 27 EU-ambassadeurs briefte over de stand van zaken.

Volgens de Fransman ligt de bal nu in het kamp van de Britse premier Boris Johnson: hij moet de volgende stap zetten, klonk het volgens persbureau Bloomberg. Barnier spreekt later op de voormiddag nog de Brexitcommissie van het Europees Parlement.

Zondag meldden verschillende Europese en Britse media op basis van ingewijden dat een akkoord over de visserij binnen handbereik zou liggen. Maar Barnier ontkende dat maandag, meldt Bloomberg. Naast de toegang tot de Britse viswateren voor Europese vissers blijft de eerlijke concurrentie tussen Europese en Britse bedrijven en het toezicht op de naleving van de regels problematisch: de Europese Unie wil Groot-Brittannië enkel tarief- en quotavrije toegang tot de markt verschaffen als Britse producenten zich aan de strenge Europese regels op staatssteun, milieu, veiligheid en sociale standaarden houden. Maar daar voelen de Britten niets voor: zij willen soeverein hun eigen regels bepalen.

Later op de dag steken de Britse en Europese onderhandelaars opnieuw de koppen bijeen in een poging om tot een akkoord te komen. Maandagavond maken Boris Johnson en Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen opnieuw een stand van zaken op.

Is er tegen eind december geen handelsverdrag, dan handelen Groot-Brittannië en de Europese Unie vanaf 1 januari volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie. Dat betekent importheffingen en allerhande niet-tarifaire belemmeringen, met een grote impact op de handelsstromen over het Kanaal tot gevolg.

De Ierse premier Michael Martin schat de kans dat er nog op tijd een akkoord komt op 50 procent. “Ik denk niet dat we te optimistisch mogen zijn”, zei hij in een interview aan de Ierse zender RTE. Volgens een Europese diplomaat is het nog te vroeg om voorspellingen te maken. “Dat zou voorbarig zijn”, klonk het zondagavond.