Verkrachter verdoofde vrouwen na nachtje Overpoort: rechter geeft zwaarst mogelijke straf

Gent - Een twintiger die verschillende jonge vrouwen eerst verdoofde en nadien aanrandde of verkrachtte is door de rechtbank van Gent veroordeeld tot 10 jaar cel en 15 jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

De jongeman had volgens de rechtbank een seksuele problematiek waarbij hij volledige controle over een weerloze sekspartner wou en bereikte dat door zijn slachtoffers te verdoven of zodanig dronken te voeren dat ze zich niet konden verzetten. De beklaagde sloeg meermaals toe in de Overpoorstraat. Hij droeg de geïntoxiceerde jonge vrouwen naar zijn wagen en pleegde daar de feiten of hij bracht de slachtoffers eerst naar zijn woning.

Na een eerste reeks feiten werd de man opgepakt en verbleef hij twee maanden in voorhechtenis. Hij mocht echter de gevangenis verlaten en maakte nieuwe slachtoffers. De rechtbank tilde zwaar aan die vorm van recidive en deelde de feiten daarom op in twee fases. De beklaagde kreeg vijf jaar cel voor de eerste zedenfeiten en nog eens vijf jaar cel voor de aanrandingen en verkrachtingen na zijn voorlopige vrijlating. “Daarnaast wordt de man veroordeeld tot vijftien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank”, zegt rechter Anthony Van Mol. “Dat is wettelijk gezien de langst mogelijke voorziene periode.”

De slachtoffers kregen voorlopige schadevergoedingen toegekend, in afwachting van deskundigenonderzoek om de definitieve schade vast te stellen. De beklaagde kan nog in beroep gaan tegen de celstraf.