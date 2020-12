School in rouw om vermoorde kleuterjuf: “Ze was een steunpilaar. Een mama voor de hele school”

Lokeren - Het verdriet is onpeilbaar in school Dol-fijn in Eksaarde, deelgemeente van Lokeren. Vanochtend kregen de leerlingen van de basisschool en de kleuters te horen dat Martine De Letter (55) nooit meer voor de klas zal staan. De kleuterleidster in de tweede kleuterklas werd afgelopen weekend dood teruggevonden.

Onderzoek bracht aan het licht dat juf Martine met geweld om het leven werd gebracht door haar ex-man, Neil M. (52). Wat hem bezielde, is vooralsnog onduidelijk. Hun relatie was immers al een decennium voorbij. Eerder op de avond had hij ook zijn zoon Luke M. vermoord. Hij gaf zich zondag aan bij de politie. Vanochtend verschijnt de dubbele dader voor de onderzoeksrechter. Nadien komt er hopelijk meer uitleg over zijn motief. Voorlopig klinkt het enkel dat feiten zich binnen de familiale sfeer hebben afgespeeld.

“Steunpilaar, voorbeeld”

De schooldirectie in Eksaarde moest vanochtend het slechte nieuws brengen aan de leerlingen van de school. Er zal ook aangepaste begeleiding worden voorzien. Online verscheen er ook een rouwregister. “Onze school is in diepe rouw na het plotse overlijden van onze collega, juf Martine. Ze was de kleuterleidster van de Jip en Jannekesklas.”

Collega’s omschrijven haar als “een prachtcollega die door iedereen graag gezien werd. Een steunpilaar, een “mama” voor de hele school. Altijd goedlachs, het grote voorbeeld van velen. Haar eigen kinderen en kleinkinderen waren haar alles. Ze was zo trots op hen. Het ongeloof en het gemis zijn enorm groot. Onze school is in diepe rouw.”

Kinderen en ouders kunnen de komende dagen kaartjes en tekeningen aan de school bezorgen. Omwille van corona is er enkel een digitaal rouwregister. “We wensen Martines geliefden en familie ontzettend veel sterkte toe.”