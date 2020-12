Coronacijfers lijken te stabiliseren: “Op deze manier mogelijk pas begin februari onder de 800 nieuwe besmettingen per dag”

Na een lange periode van goed nieuws lijken de coronacijfers jammer genoeg te stabiliseren. Dat geldt zowel voor het aantal besmettingen als voor de ziekenhuisopnames. “Mogelijk is dit een wake-upcall voor sommigen om de maatregelen weer beter na te leven”, zo is maandag gezegd tijdens de coronabriefing. “Sommige zaken waren absoluut verwerpelijk.”

Van 27 november tot en met 3 december waren er gemiddeld 2.163 nieuwe besmettingen per dag. Dat is nog tien procent minder dan de week voordien. Maar de laatste dagen is er “een stabilisering op een hoger niveau dan we zouden willen”, zo zei interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem.

En die stabilisering heeft vooral te maken met stijgende besmettingscijfers in Vlaanderen en de provincie Luxemburg, zo klonk het. In Luxemburg lag het aantal bevestigde gevallen in de week van 27 november tot en met 3 december bijna een vijfde (19 procent) hoger dan de week voordien. In Vlaanderen waren er meer besmettingen in de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg, en in de stad Antwerpen. In Brussel en de rest van Wallonië dalen de cijfers wel nog.

Het aantal nieuwe besmettingen halveert nu nog maar om de 46 dagen. “Aan dit tempo glijdt de drempel van 800 gevallen per dag weer een stuk verder weg, dat kan zelfs februari worden”, zei viroloog Steven Van Gucht. Eerder was er nog sprake van dat we tegen kerstmis of Nieuwjaar onder die drempel zouden kunnen zakken.

Meer besmettingen bij kinderen

Sluitende verklaringen voor de stagnering zijn er niet, maar de interfederale woordvoerders legden enkele mogelijke elementen op tafel. Zo is er de uitbreiding van de tests, waarbij sinds 23 november weer mensen zonder symptomen getest worden. “We pikken daarmee een aantal besmettingen op die daarvoor onder de radar bleven”, aldus van Gucht, maar hij voegde meteen toe dat het totale aantal afgenomen tests onvoldoende toenam om de trend te kunnen verklaren.

Daarnaast worden er meer besmettingen vastgesteld bij kinderen en tieners, een gevolg van de heropening van de scholen enkele weken geleden. “Dat is niet onverwacht”, klonk het, maar in absolute aantallen gaat het nog om beperkte aantallen. “Het illustreert wel dat we voorzichtig moeten zijn in de contacten tussen kinderen en grootouders, zeker met de feesten in het vooruitzicht”.

Specifiek voor de provincie Luxemburg is het grensverkeer met het Groothertogdom Luxemburg een mogelijke verklaring. Veel mensen gaan over de grens werken. En het Groothertogdom heeft momenteel een van de hoogste besmettingscijfers van Europa.

Meer ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames (gemiddeld 189 per dag) daalt nog op weekbasis (-18 procent), maar “de voorbije drie dagen is er geen daling meer en zien we de cijfers zelfs lichtjes stijgen”, aldus Van Gucht. “Dat is zo in het hele land, maar meer uitgesproken in Wallonië.”

Er lagen zondag 3.213 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 739 op intensieve zorgen.

Het aantal overlijdens is wel nog aan het dalen. Er sterven nu gemiddeld nog 109 mensen per dag aan de gevolgen van het coronavirus, tegen 136 een week eerder (-19 procent).

“Niet ontmoedigen, maar tandje bijsteken”

“Laat u vooral niet ontmoedigen door deze vertraging”, benadrukte Van Gucht. “Het is nog steeds mogelijk dat dit een tijdelijk fenomeen is. De voorbije weken hebben we getoond dat we met de huidige set aan maatregelen de besmettingen flink kunnen doen dalen. Laat ons dus vooral nog een klein tandje bij steken.”

Yves Stevens, de woordvoerder van het Crisiscentrum, was iets harder in zijn conclusie. “Er was vorige week mogelijk overdreven optimisme bij een deel van de bevolking”, een gevolg van de dalende cijfers en het uitzicht op vaccinatie, stelde hij. “We staan nu terug met de voetjes op de grond. Misschien is dit een wake-upcall voor een aantal mensen om de maatregelen weer beter na te leven.”

“Absoluut verwerpelijk”

Vooral lockdownfeestjes, van dansfeestjes over familiebijeenkomsten tot etentjes onder vrienden, moesten het ontgelden. “Het organiseren van dergelijke bijeenkomsten is absoluut verwerpelijk, het is op dit moment een te groot risico, het is verboden maar vooral, het is absoluut niet solidair”, aldus Stevens. “We moeten ons beseffen dat dergelijke bijeenkomsten potentiële clusters kunnen zijn. Het niet respecteren van de regels door enkelen heeft dan ook verstrekkende gevolgen voor de hele samenleving.”

Tijdens de briefing werd iedereen nog eens opgeroepen om de maatregelen stikt te volgen, te beginnen met je te houden aan het enkele knuffelcontact. “Het beperken van onze dichte contacten is een van de krachtigste wapens tegen het virus”, zo klonk het.

Ook mobiliteit is een aandachtspunt. “Sinds het einde van de herfstvakantie is de mobiliteit weer toegenomen.” Verplaatsingen voor school zijn onvermijdelijk, maar Van Gucht riep ook op om maximaal te blijven inzetten op thuiswerk en in de buurt te winkelen. Moet je toch naar het werk gaan, hou dan afstand ook als je een mondmasker draagt. Winkel alleen en vermijd drukte. En als je coronasymptomen hebt, contacteer dan zo snel mogelijk je huisarts en laat je testen.