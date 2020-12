Vrouw bedwelmd door CO-intoxicatie in Vorst

Brussel / Vorst - In de Louis Lumièrestraat in de Brusselse gemeente Vorst is zondagnacht een vrouw bedwelmd geraakt door een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. De vrouw kon kort na middernacht nog zelf de hulpdiensten bellen en klaagde over hoofdpijn en misselijkheid.

Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. Oorzaak van de intoxicatie was naar alle waarschijnlijkheid de waterboiler in haar badkamer en een gebrekkige ventilatie van die badkamer.

“We willen nogmaals de nadruk leggen op het belang van het laten plaatsen van een goedgekeurd apparaat door een erkende technicus”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Dat apparaat moet nagezien en onderhouden worden door een bevoegde technicus en, indien het een gasbrander betreft, moet tweejaarlijks gecontroleerd worden. De afvoer van de verbrandingsgassen dient eveneens nagezien te worden. Een goede ventilatie en aanvoer van verse lucht moeten worden verzekerd.”