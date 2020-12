Kans is klein dat er vandaag een Brexit-akkoord is: “Wat de Britten doen is niet netjes, maar deel van het politieke spel”

Ondanks hardnekkige geruchten is een Brits-Europees akkoord over de visserij nog niet in zicht, zegt de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier. In de loop van maandag komen de onderhandelaars weer samen, maar de kans is klein dat er iets uit de bus zal komen. Brexit-specialist en professor Internationale Economie Hylke Vandenbussche (KU Leuven) vermoedt dat pas op het allerlaatste nippertje een globaal mini-akkoord uit de bus zal komen. “En daarna zullen we die Brexit met z’n allen voelen in onze portemonnee.”