Rookmelder redt appartementsbewoner in Elsene

De Jean Pacquotstraat in Elsene. Foto: Google street view

Brussel / Elsene - De Brusselse brandweer is zondagavond moeten uitrukken voor een appartementsbrand in de Jean Pacquotstraat in Elsene. Daarbij vielen geen gewonden, maar de bewoner van de getroffen flat moest wel door de brandweer gewekt worden. “Hij heeft het geluk gehad dat de rookmelder afging en een andere flatbewoner ons heeft verwittigd”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De brandweer was verwittigd door een bewoner die het brandalarm hoorde afgaan en een brandgeur rook. Verschillende brandweerploegen gingen ter plaatse en met een brandladder stelden ze vast dat de bewoner van de achtste verdieping lag te slapen op zijn zetel terwijl er zich rook verspreidde vanuit zijn appartement. Die rook bleek afkomstig van een kookpot die op het vuur was blijven staan.

“We hebben de man kunnen wekken zonder iets te moeten inbeuken en eenmaal binnen was het vuur snel geblust”, zegt de brandweerwoordvoerder. “De bewoner van de achtste verdieping was ook niet bedwelmd geraakt door de rook, maar hij heeft wel geluk gehad dat er een rookmelder aanwezig was en dat die naar behoren gewerkt heeft.”

Voor de brandweer bewijst het incident nogmaals het belang van rookmelders. “Ze kunnen niet alleen levens redden, ze kunnen er ook voor zorgen dat een brand sneller opgemerkt wordt en de schade dus beperkt blijft.”