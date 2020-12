Wanneer één foto alles zegt: terwijl “quarterback” Lukaku alweer lof krijgt, lijkt Eriksen een nachtmerrie te beleven bij Inter

Inter boekte afgelopen weekend een 3-1-overwinning tegen Bologna en blijft zo in de running voor de titel in Italië. Maar of Christian Eriksen tot het einde van het seizoen blijft, dat is een groot vraagteken.

Romelu Lukaku had tegen niet veel tijd nodig om zijn doelpuntenaantal nog wat op te krikken. Na een dik kwartier spelen ging hij op een voorzet van Perisic goed in duel met Tomiyasu om vervolgens de openingstreffer tegen de touwen te werken.

De Rode Duivel heeft nu acht keer gescoord in zijn eerste negen optredens in de Serie A dit seizoen. Hij scoorde ook in alle vier de thuiswedstrijden van Inter tot nu toe, een evenaring van het record van Christian Vieri. Het zorgde voor, alweer, heel wat lovende kritiek van trainer Antonio Conte.

“Ik geloof echt dat Lukaku nog beter kan worden”, aldus de Italiaan. “Ik heb hem beschreven als een ruwe diamant toen hij hier arriveerde omdat ik voelde dat het nodige werk van hem een van de beste spitsen ter wereld kon maken. Hij is goed op weg naar die status. Hij heeft alles, zoals de fysieke kracht van een spits, maar ook de snelheid en de power van een quarterback in het rugby. Hij doet het erg goed, begrijpt wat er moet gebeuren, is bescheiden en werkt voor het team. Ik ben zeer gelukkig met zijn prestaties.”

Op de voorpagina van La Gazzetta dello Sport werd Inter maandag “een doelpuntenmachine met Lukaku” genoemd.

Wat met Eriksen?

Zo goed als het gaat met Lukaku, zo slecht gaat het met Christian Eriksen. De Deense spelmaker kwam in de winter van 2020 voor 27 miljoen euro over van Tottenham, maar kon tot nu toe nog geen potten breken in Milaan. Integendeel. Eriksen kwam in 36 optredens onder Conte tot slechts vier doelpunten en drie assists, allemaal vorig seizoen.

Deze campagne stond hij nog maar vier keer aan de aftrap en geen enkele keer mocht hij de 90 minuten volmaken. Tegen Bologna leek Conte alweer niet te rekenen op Eriksen, tot hij de Deen in de 91ste minuut liet invallen. Het gezicht van de anders zo dartel spelende nummer tien sprak boekdelen.

Er gaan dan ook al weken geruchten de ronde dat Inter de arme Eriksen snel opnieuw wil verkopen. Onder anderen Arsenal, Bayern en PSG zouden interesse hebben. “We gaan niemand dwingen om te blijven als een speler liever wil vertrekken”, zei sportief directeur Beppe Marotta over de situatie.

Tussendoor kreeg Conte wel wat kritiek voor zijn wissel van Eriksen, maar Inter-legende Beppe Bergomi vindt dat de Deen best gewoon kan opkrassen. “Hij is geen kampioen en niet geschikt om in Italië te spelen. Laat staan voor Conte. Inter heeft tijd verloren en misschien wel een titel door hem te willen inpassen in het systeem.”