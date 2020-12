Genk neemt op gepaste wijze afscheid van betreurde Anele: “Voor altijd onze 16”

Voor de topper tegen Antwerp nam de ganse familie van KRC Genk op gepaste wijze afscheid van Ngcongca Anele (33). Een dag later postten de Limburgers een video ter ere van de man die “voor altijd onze nummer 16” zal zijn. De verdediger kwam eind november om het leven in een verkeersongeval.

De beelden:

Eerbetoon aan Anele, vanwege de gehele blauwwitte familie.



Forever our number 16 ??#krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/7vIouKNUP1 — KRC Genk (@KRCGenkofficial) December 7, 2020

Anele speelde van 2007 tot 2016 voor KRC Genk. Hij kwam in totaal in 279 wedstrijden aan de aftrap waarin hij acht keer scoorde voor de Genkenaren. De verdediger genoot veel aanzien bij de Limburgse club met wie hij in 2011 kampioen speelde. Na zijn passage bij Genk speelde hij nog één seizoen voor het Franse Troyes waarna hij terugkeerde naar zijn thuisland Zuid-Afrika. Anele was aan de slag bij Mamelodi Sundowns waar hij zijn contract zou verlengen.

