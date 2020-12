Twintiger vraagt vrijspraak voor ongeval dat het leven kostte aan Sandy (40): “Dit was overmacht”

Een 29-jarige jongeman uit Ledegem vroeg maandagmorgen de vrijspraak voor het dodelijk ongeval dat hij op 26 december vorig jaar veroorzaakte. De man ging toen met zijn auto aan het slippen door aquaplaning. Het ongeval kostte het leven aan Sandy Spiessens (40). “Dit was overmacht”, aldus de advocaat van de jongeman.

Het ongeval gebeurde op 26 december langs de E403 in Ardooie. Die plek is gekend voor aquaplaning en was al het decor van heel wat ongeval. Die dag reed G.V. (29) op de tweede rijstrook. Slachtoffer Sandy ...