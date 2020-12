Eindelijk bekend: dit maakte de Amerikaanse en Canadese diplomaten ziek in China en Cuba

Na vier jaar lijkt er eindelijk een verklaring te zijn voor de mysterieuze ziekte waarmee zowel Amerikaanse als Canadese diplomaten geconfronteerd werden in China en Cuba. De “sonische aanvallen” zouden afkomstig zijn van “gerichte microgolfenergie”. “Iets wat mogelijk als wapen gebruikt kan worden.”

LEES OOK. Het begint allemaal met een vreemd geluid: al 40 diplomaten liepen hersenschade op door mysterieuze ziekte (+)

Het eerste geval van het ‘Havana-syndroom’ dateert van eind 2016. Enkele Amerikaanse en Canadese diplomaten klaagden plots over hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, zicht- en hoorproblemen… Een verklaring was er niet, maar in de volgende jaren zouden nog meer identieke gevallen aan het licht komen. Op Cuba, maar ook in China. In totaal was er sprake van minstens 40 slachtoffers, onder wie enkele blijvende hersenschade opliepen.

Vier jaar na de eerste melding zou de oorzaak nu eindelijk gevonden zijn. “De meest plausibele verklaring hiervoor is dat er gebruikgemaakt is van gerichte, gepulseerde microgolfenergie”, zo luidt de conclusie van een negentienkoppig comité van Amerikaanse medische en wetenschappelijke experts. In hun rapport, dat afgelopen weekend gepubliceerd werd door de Amerikaanse Nationale Academie van Wetenschappen, wordt weliswaar niet onomwonden gezegd dat er kwaad opzet in het spel was, al wordt het wel aangehaald als een van de mogelijkheden. “Deze techniek kan als een wapen worden gebruikt”, zo luidt het. “Zeer verontrustend, alsof de Amerikaanse regering momenteel al niet de handen vol heeft met andere, van nature voorkomende bedreigingen.”

Voor het onderzoek werden onder meer de hersenen van Mark Lenzi onder de loep genomen. Lenzi is een diplomaat die in 2017 in het Chinese Guangzhou gestationeerd was, toen hij plots onverklaarbare symptomen begon te krijgen zoals hoofdpijn, moeite met lezen, prikkelbaarheid en geheugen- en slaapproblemen.

Eerst werd gedacht aan een “akoestische” aanval, maar alle gebouwen waarin de getroffen diplomaten actief waren, werden van beneden tot boven onderzocht en er werden nooit akoestische apparaten gevonden die zo’n schade zouden kunnen berokkenen. Zo kwamen de onderzoekers op het spoor van “microgolven” die vanuit een nabijgelegen locatie werden uitgestraald. De geluiden zouden slechts een middel geweest zijn om de aanvallen te maskeren. Die theorie lijkt nu bewezen aan de hand van hersenscans.

Cubaanse functionarissen hebben altijd met klem ontkend dat hun regering betrokken was bij de gezondheidsproblemen van de diplomaten. Volgens hen was “massahysterie” de meest waarschijnlijke oorzaak.

Wel bekend is dat Rusland in het verleden de microgolftechnologie al heeft ingezet als wapen. Volgens een van de theorieën zouden enkele Cubaanse functionarissen met Rusland onder één hoedje spelen omdat ze niet tevreden waren met de versoepeling tussen de Verenigde Staten en Cuba. Voorlopig is er van enige betrokkenheid, zowel van de Cubanen, de Russen als de Chinezen, echter geen enkel bewijs gevonden.