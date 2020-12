Paus Franciscus trekt in maart naar Irak

Paus Franciscus reist begin maart af naar Irak. Het wordt de eerste buitenlandse trip van de kerkvorst sinds het coronavirus begin dit jaar uitbrak. Het bezoek wordt in de Iraakse hoofdstad Bagdad verwelkomd als een “vredesboodschap voor Irak en de hele regio”.

Franciscus zal zich tijdens zijn bezoek niet beperken tot de hoofdstad. Hij zal ook de noordelijke steden Erbil, Mosoel en Bakhdida aandoen.

Het bezoek van de nu 83-jarige komt er op uitnodiging van de Iraakse regering en de Kerk in het Arabische land. Hij had eerder al te kennen gegeven het land te willen bezoeken, en had dit jaar al willen gaan.

Tot de Amerikaanse invasie in 2003 leefden er 1 tot 1,4 miljoen christenen in Irak, maar intussen is hun aandeel meer dan gehalveerd.