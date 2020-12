Vakbonden De Lijn dreigen met stakingen in kerstvakantie

De vakbonden bij De Lijn dreigen met staken vanaf maandag 21 december, bij de start van de kerstvakantie. Ze hebben intussen een stakingsaanzegging ingediend. De problemen binnen de technische diensten blijven maar aanslepen, zo luidt het. “Al maanden is er overleg, maar De Lijn slaagt er niet in om de problemen op te lossen.”

“De voorbije weken waren er al meerdere berichten over mank lopende technische diensten waardoor ook de reizigers steeds vaker getroffen worden”, zo staat te lezen in het persbericht. “Ook binnen het Vlaams Parlement kwamen de problemen meer dan eens aan bod.”

De technici van De Lijn zijn de manier van werken “meer dan beu”. “Door de reorganisatie zijn er bij de technische diensten zo veel functies geschrapt dat ze niet meer in staat zijn om gestuurd te worden. Onze technici zijn letterlijk aan hun lot overgelaten. Bovendien is er een falende aanlevering van wisselstukken, waardoor het verkrijgen van het juiste materieel een ware opgave is geworden. Ook de enorme administratieve last die op de werkvloer is beland, maakt het uitvoeren van de job van technieker onhoudbaar.”

Het management van De Lijn belooft al jaren het beroep van technicus op te waarderen. “Helaas denkt het daarbij enkel aan de hogere functies binnen de technische diensten. Hun voorstel van een nieuwe verloning komt dan ook maar enkelen ten goede.”

De vakbonden van De Lijn vragen dat de technici “opnieuw gewaardeerd worden in hun job - en dit met concrete stappen”. “Geef hun de ondersteuning die ze verdienen, zorg dat wisselstukken op tijd en snel bij hen geraken en zorg voor een betere verloning voor iedereen.”