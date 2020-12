Man die zoon en ex om het leven bracht, straks voor onderzoeksrechter: “Hij heeft enorm veel spijt”

Zaterdag diep in de nacht parkeerde Neil M. (52) zijn Jaguar voor het politiekantoor en gaf zichzelf aan. Tijdens een vijf uur durend verhoor zondagnamiddag gaf hij toe achter de moord op zijn eigen zoon Luke M. (26) en ex, kleuterjuf Martine De Letter (55), te zitten. Naar een concreet motief blijft het gissen. “Hij werkt mee met de speurders, probeert alle vragen te beantwoorden en heeft oprecht spijt van zijn daden.”

