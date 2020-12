Politie legt seksfeestje met tien mannen en vrouwen stil in Paal

Beringen - De politie Beringen/Ham/Tessenderlo legde vrijdagavond een seksfeestje stil in een woning in Paal-Beringen. De tien aanwezigen, mannen en vrouwen, kregen een boete voor hun samenscholing.

Rond 21.30 uur vrijdag werd de lokale politie verwittigd over een mogelijk illegaal feestje in een woning, omdat er verschillende voertuigen stonden geparkeerd. Al van op straat kon de politie vaststellen dat het ging om een seksfeestje, want er bleken verschillende schaarsgeklede mannen en vrouwen aanwezig te zijn.

De politie werd eerst niet binnengelaten, ondanks herhaaldelijk aanbellen. Pas toen de brandweer aankwam om de deur te openen, raakte de politie binnen en werden onmiddellijk zes personen aangetroffen. Twee anderen hadden zich verstopt in de kelder en nog eens twee op de bovenverdieping, van wie één in een kast. Na een doorzoeking werden ze alle tien aangetroffen en kregen ze een boete.

Eén vrouw werd ook een tijdlang bestuurlijk aangehouden, omdat ze haar medewerking aan de politie bleef weigeren.