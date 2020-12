Vrouw krijgt zesde coronaboete voor overtreden nachtklok

Aarschot / Scherpenheuvel-Zichem - Een 26-jarige vrouw uit Aarschot heeft dit weekend in Testelt haar zesde coronaboete opgelopen voor het overtreden van de nachtklok.

Zaterdag rond 0.45 uur controleerde de politie een wagen bestuurd door de vrouw in Rode. Het was al de zesde keer dat de vrouw een coronaboete kreeg.

De bestuurster beschikte enkel over een voorlopig rijbewijs en mocht daarom ’s nachts sowieso niet rijden. Zij had bovendien geen L in haar wagen hangen en op de achterbank lag haar vijfjarig dochtertje te slapen, zonder kinderzitje.