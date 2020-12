Academici houden woensdag wereldwijde wetenschapsmarathon voor vrijlating Djalali

Een honderdtal wetenschappers en onderzoekers uit twintig landen houden woensdag 9 december een online wetenschapsmarathon in de strijd tegen de dreigende executie van de Iraans-Zweedse wetenschapper en VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali.

De 24 uur durende marathon is een initiatief van de Italiaanse Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro waar Djalali ook aan verbonden was. De klok rond stellen in totaal 101 sprekers gespecialiseerd in geneeskunde, natuur-, ingenieurs-, landbouw-, mens- en sociale wetenschappen hun belangrijke onderzoeksdoorbraken en uitdaging voor.

Verschillende collega’s en vrienden van Djalali houden ook speeches voor de ter dood veroordeelde wetenschapper. Onder andere VUB-rector Caroline Pauwels, CEO van het UZ Brussel dokter Marc Noppen en collega rampenarts dokter Gerlant van Berlaer nemen deel aan het online evenement dat via YouTube gevolgd kan worden.

“Met de VUB blijven we alles op alles zetten om Ahmadreza vrij te krijgen. Het is absoluut hartverwarmend om te zien dat ook andere instellingen van over de hele wereld hun krachtige schouders onder deze strijd zetten. We willen van deze gelegenheid gebruikmaken om nogmaals een oproep doen aan politici in binnen- en buitenland om bij Iran aan te dringen op Djalali’s vrijlating”, besluit VUB-rector Caroline Pauwels.