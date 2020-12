Meisje laat tattoo zetten voor haar vriend, die het een dag later uitmaakt

Annabelle zal in het vervolg twee keer nadenken voor ze een tattoo laat zetten. Het meisje uit Merelbeke liet er een zetten voor haar vriendje, die al snel haar ex werd.

“Wanneer je een tattoo laat zetten van de eerste letter van je vriend z’n naam en hij het de dag daarna uitmaakt”, schrijft ze op Twitter bij een foto waar de tattoo op te zien is. Het gaat om de letter ‘E’ op haar ringvinger, een teken van haar liefde voor haar vriendje. Maar de tattoo was nog niet eens genezen of hij maakte het al uit met haar.

Op Twitter komen er al snel reacties op het bericht, met onder andere tips. Zo stelt iemand voor om “de lijntjes met elkaar te verbinden zodat het een raampje vormt”. Iemand anders grapt dan weer dat ze er misschien een ‘X’ achter kan plaatsen, zodat de tattoo het woord ‘EX’ vormt.