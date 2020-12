Windstilte, mist en kou zorgen voor recordprijzen elektriciteit

Er zijn maandagochtend recordprijzen betaald voor elektriciteit. Een gebrek aan wind en zon en de eerste koudeprik van het jaar hebben tot prijzen tot 2.300 euro/MWh geleid.

Het is zo goed als windstil, en erg mistig. Daardoor is er amper productie van hernieuwbare energie door zonnepanelen en windturbines. De eerste vriestemperaturen zorgen er ook voor dat elektrische kacheltjes worden aangestoken. Buurland Frankrijk kampt bovendien nog steeds met een tekort aan nucleaire capaciteit.

Gevolg is dat er zondag op de stroommarkt fors moest betaald worden om vandaag/maandag elektriciteit te leveren: gemiddeld 66 euro/MWh, met pieken tot 100 euro.

Maar blijkbaar hebben veel marktpartijen de tekorten nog te laag ingeschat. Er was een tekort aan productie van 800 MW, zeg maar een kleine kerncentrale. Dan is het aan hoogspanningsbeheerder Elia om het evenwicht te garanderen. Elia rekent voor die extra capaciteit zogenaamde onevenwichtstarieven aan. Maar omdat er amper aanbod was op de markt, schoten die prijzen in de lucht, tot 2.300 euro/MWh. Volgens Matthias Detremmerie, stroomhandelaar voor leverancier Elindus, gaat het om recordprijzen.