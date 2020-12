Beslissing van Congolese president “schendt” grondwet, menen aanhangers Kabila

De aankondiging van de Congolese president Felix Tshisekedi, zondag/gisteren, om op zoek te gaan naar een nieuwe meerderheid, zonder de aanhangers van oud-president Joseph Kabila, vormen een schending van de Congolese grondwet. Dat meent althans het Front Commun pour le Congo (FCC), het platform van partijen dat achter Kabila staat. Daarmee lijkt er voorlopig geen zicht op een oplossing uit de laatste regeringscrisis in Congo.

Tshisekedi sloot na de presidentsverkiezingen van eind 2018 een deal met zijn voorganger Kabila. Door Tshisiekedi aan te stellen als president hoopte Kabila achter de schermen toch aan de touwtjes te kunnen blijven trekken. In het nationale parlement en in de provincies heeft Kabila’s FCC nog altijd een stevige meerderheid, en Kabila hoopte zo zijn opvolger in het gareel te kunnen houden. Noch Kabila, noch Tshisekedi had de verkiezingen immers gewonnen. De echte winnaar, Martin Fayulu, belandde door de deal op een zijspoor.

De voorbije twee jaar kwam het al enkele keren tot een conflict tussen de FCC en Tshisekedi’s Cach, maar de afgelopen weken escaleerden die conflicten tot een ongezien hoogtepunt. De kabilisten namen het onder meer niet dat de president enkele benoemingen in het Grondwettelijk Hof doordrukte. Begin november startte hij daarom gesprekken op met politieke partijen en middenveld over de toekosmt van zijn coalitie, maar die werden door de FCC grotendeels geboycot.

Na de consultaties kon Tshisekedi naar eigen zeggen enkel vaststellen dat de huidige meerderheid verkruimeld is, waardoor hij geen andere optie ziet dan een nieuwe meerderheid te zoeken in het door kabilisten gedomineerde parlement - de FCC zegt 300 van de 500 zetels in handen te hebben. In zijn op de staatstelevisie uitgezonden boodschap dreigde Tshisikedi ermee nieuwe verkiezingen uit te schrijven als de door hem aangestelde informateur geen meerderheid vindt.