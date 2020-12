Vlaamse schoonheidsspecialiste en kapster openen tijdelijk beautysalon in Nederland

Een schoonheidsspecialiste uit Burcht gaat samen met haar schoonzus, een kapster uit Kieldrecht, een pop-up beautysalon openen in Nederland, net over de grens met Beveren. Ze doen dat omdat ze op die manier hun klanten toch nog kunnen helpen. De schoonzussen moesten door corona hun zaak sluiten, en ze weten niet wanneer ze weer open mogen gaan. En ondertussen blijven de klanten maar vragen stellen. In Nederland mogen contactberoepen wel nog werken. En daarom verhuizen de schoonzussen tijdelijk hun zaak.