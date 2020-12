AA Gent boekt vlotte oefenzege tegen Deinze

Hein Vanhaezebrouck heeft geen tijd te verliezen en plande daarom daags na de partij in Oostende ook nog een oefenpartij in tegen Deinze. Een team met spelers die niet of amper in actie kwamen tegen KVO kwam al vroeg via Dorsch op voorsprong: de Duitse middenvelder zette een strafschop om nadat Bezus werd neergehaald in de zestien. Gent controleerde de partij en verdubbelde halfweg de eerste helft haar voorsprong via de jarige Depoitre.