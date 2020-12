Ook Simone Inzaghi kan geschiedenis schrijven met Lazio: “Het wordt een finale tegen Club Brugge”

Lazio-coach Simone Inzaghi keek maandagmiddag vooruit naar de clash met Club Brugge. Volgens de Italiaan is die match even belangrijk voor Lazio als Club, want ook zijn team kan voor het eerst sinds lang doorgaan naar de volgende ronde van de Champions League.

Het was in het seizoen 2000/2001 dat Lazio voor het laatst kon doorstoten naar de volgende ronde. Ook voor de Italianen wordt het dinsdagavond dus een levensbelangrijke wedstrijd tegen Club Brugge. “We kunnen geschiedenis schrijven”, aldus Simone Inzaghi, coach van Lazio. “Het wordt een hele belangrijke pot voor onze club. Daarom zullen we sterk moeten zijn, want eigenlijk is dit een finale.” Indien Lazio een puntje pakt, kwalificeert het zich voor de 1/8ste finale.

Maar Inzaghi rekent zich nog niet rijk: hij zag Club twee afrekenen met Zenit en weet dat zijn ploeg het niet makkelijk had in Brugge. “Het is een ploeg met een enorm sterke mentaliteit. Ze blijven doorgaan tot het einde en geven nooit af. Dat zie je in Europa. Maar ze zijn ook dominant in de Belgische competitie”, geeft de broer van Filippo mee. “Ze hebben niets te verliezen en spelen zonder druk. Dat is altijd gevaarlijk. Door hun vorig resultaat hebben ze mathematisch nog een kans om door te gaan, dus wij moeten alles geven. In een andere groep was de kwalificatie met dit aantal punten misschien al gebeurd. Maar bij ons ligt het dicht bij elkaar.”

Anderzijds weet Inzaghi dat zijn ploeg in principe meer kwaliteit heeft. “Maar dat zullen we moeten tonen op het veld”, stipt hij aan. “Het worden 90 belangrijke minuten voor Lazio. We moeten tonen dat we klaar zijn om een finale te spelen en door te gaan. Dat kan met de juiste ingesteldheid. We mogen de wedstrijd niet beginnen voor een gelijkspel, want dit is een hele sterke tegenstander. Het zou een grote verwezenlijking zijn voor onze club. Maar finales liggen ons wel.”

