De wederopstanding van de Koekelare-den: hoe één West-Vlaamse boomsoort zijn Europese broertjes het nakijken geeft

Koekelare -

In Koekelare hebben ze hun eigen naaldboomsoort: de Koekelare-den. Hij was bijna uitgestorven, maar kijk, dertig meter hoog in een boomtop zit een boomklimmer denappels te plukken om zaden te oogsten. Om nieuwe bomen op te kweken en de soort een tweede leven te geven. Met stiekeme dank aan de klimaatverandering. Want andere dennen in Europa zien af door droogte en schorskevers. En laat de kloeke West-Vlaming daar nu net geen last van hebben.