Wie op sneeuw had gehoopt, zal toch nog langer moeten wachten

Voorlopig is er, behalve in de Ardennen, nog geen sneeuw op komst in ons land. Wel blijft het de komende dagen opletten voor gladde plekken op de weg. Vanaf vrijdag wordt het geleidelijk aan minder koud.

Wie gehoopt had om deze week een sneeuwman te kunnen maken, gaan we moeten teleurstellen. Want het ziet er niet naar uit dat het de komende dagen zal sneeuwen in Vlaanderen. “Op de laatste weerkaarten zien we dat de temperaturen ’s nachts rond het vriespunt zitten of lichtjes daaronder. Er kunnen dan gladde plekken ontstaan door het aanvriezen van de nevel en mist. Maar van winterse neerslag zal er weinig of geen sprake zijn”, zegt weerman Frank Deboosere. Enkel in de Ardennen is er maandag sneeuw gevallen bij het Signaal van Botrange.

Toch leek het maandag alsof het zou sneeuwen, gezien de vreemde witte kleur van de hemel. Maar dat ligt aan de slechte luchtkwaliteit. “Op bepaalde plekken in het westen van het land en in het oosten van Vlaams-Brabant scheen de zon maandag. Maar de atmosfeer is rustig momenteel, waardoor de luchtkwaliteit slechter is en er meer fijn stof in de lucht zit. Vandaar die ‘melkweg-kleur’ die maandag te zien was op veel plekken in ons land.”

Iets kouder

Tot donderdagochtend is er kans dat de weg wat glad wordt, vanaf vrijdag stijgen de temperaturen opnieuw lichtjes en wordt het dus ook minder koud. Want koud, dat is het wel. “Het is een beetje koud voor de tijd van het jaar, maar het is niets uitzonderlijks. Gewoonlijk liggen de temperaturen tussen 6 en 7 graden, nu is dat rond de vier graden”, legt Deboosere uit. “Maar ongelooflijk koud is het niet, want we hebben al jaren gehad dat het overdag bleef vriezen, dat is nu niet het geval.”