Eindelijk een beslissing over amateurvoetbal: heropstart in februari en enkel een heenronde

De crisiscel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag beslist dat in het weekend van 6 februari opnieuw wedstrijden gespeeld mogen worden in het jeugdvoetbal. Een week later (weekend van 13 februari) gaan ook de seniorencompetities in het amateurvoetbal opnieuw van start. De eindstreep wordt getrokken na de heenrondes.

In het jeugdvoetbal (spelers tot 17 jaar) mogen sinds eind oktober door de coronapandemie geen wedstrijden meer afgewerkt worden. Twee weken eerder hadden de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF ook de seniorencompetities tijdelijk stopgezet.

Gezien de huidige coronamaatregelen mogen teams pas vanaf 16 januari opnieuw in groep trainen. Als die datum door de sanitaire situatie niet nog verder uitgesteld wordt, mogen de amateurclubs vanaf februari dus opnieuw wedstrijden spelen na bijna vier maanden verplichte pauze.

De beslissingen van de crisiscel:

- Beslissing om de lopende competities in alle afdelingen van het amateurvoetbal (eerste ploegen heren en vrouwen) af te werken op basis van de “heenrondes” (zijnde de helft van de oorspronkelijke competitie en kalender waarbij elke ploeg één keer tegen elke tegenstander uit de reeks speelt).

- Deze competitie zal leiden tot een eindrangschikking met de normale gevolgen: een kampioen, stijgers, en dalers.

- De heropstart voor de seniorencompetitie is voorzien in het weekend van 13 februari 2021 en deze in het jeugdvoetbal in het weekend van 6 februari 2021.

- Alle eerder uitgestelde wedstrijden worden nog gespeeld.