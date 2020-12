“Trump wil Witte Huis op dag van inauguratie op spectaculaire wijze verlaten”

President Donald Trump plant op de dag van de inauguratie van Joe Biden een spectaculaire exit, “gemaakt voor tv”, volgens Amerikaanse media. Dat plan omvat een vlucht met de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Daarmee wil hij kijkers afsnoepen van de inauguratie van Joe Biden, klinkt het. En zal hij zich dan ook opnieuw kandidaat stellen voor 2024?

Als huidig president Donald Trump op 20 januari het Witte Huis in Washington verlaat, zal hij dat niet zomaar laten voorbijgaan. Integendeel, volgens nieuwssite Axios. Uit bronnen vernamen zij dat een van de mogelijke scenario’s voor die exit is om een rally in Florida bij te wonen met zijn supporters. Daar zou hij naartoe vliegen met de Air Force One. Reden daarvoor is om kijkers af te leiden van de inauguratie van de nieuwe president Joe Biden.

Een woordvoerder van het Witte Huis zegt over die geruchten: “Anonieme bronnen die beweren te weten wat de president wel of niet overweegt, hebben geen idee. Wanneer president Trump een aankondiging heeft over zijn plannen voor 20 januari, dan laat hij het weten.”

NBC News denkt nog te weten dat Trump die dag zal aankondigen dat hij zich kandidaat stelt voor de verkiezingen van 2024, ook om de aandacht van Biden te stelen. Dat berichtte het vorige week.