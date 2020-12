Britse pond minder waard door aanslepende onderhandelingen

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk verlopen erg moeizaam. Een akkoord in aanloop naar 1 januari, is nog altijd niet in zicht. De aanhoudende onzekerheid duwt ook het Britse pond een pak lager.

Tegenover de euro zakte het pond maandag meer dan 1 procent, tot 1,096 euro. Tegenover de Amerikaanse dollar verloor de munt bijna een procent tot 1,3312 dollar. Voor Britten die naar Europa zouden willen reizen, wordt dat dus duurder. Omgekeerd wordt een trip naar Londen goedkoper.

Traders gaan steeds meer uit van een no-deal, nadat de krant The Sun maandagochtend had bericht dat Brits premier Boris Johnson bereid zou zijn om de onderhandelingen later vandaag te laten afspringen.

Voorlopig is die dreiging nog niet bevestigd, maar analisten houden er rekening mee dat het pond de hele week erg volatiel zal zijn, zolang de onderhandelingen voortduren.